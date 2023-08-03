BJB (BJBR) Punya Aset Hampir Rp180 Triliun

JAKARTA - Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi mengatakan, pihaknya memiliki total aset hampir Rp180 triliun dan termasuk dalam systemic important bank.

Hal Ini disampaikan pada peresmian Gedung Kantor bank BJB, yang berada di T Tower, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

“Kantor pusat tetap berada di Bandung, Jakarta dipilih karena banyak keputusan bisnis. Beberapa segmen bisnis bank BJB yang di Jakarta seperti korporasi, hubungan kelembagaan, dan lainnya,” Yuddy dalam peresmian gedung kantor bank BJB di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Ruangan kantor bank BJB di desain dengan konsep open space dan coworking untuk mendorong sinergisitas dari pegawai. Apalagi, bank BJB punya 7.400 pegawai dimana 89% merupakan milenial dan Gen Z.

"Dengan hadirnya tambahan Gedung Kantor bank bjb di Jakarta, Kami berharap citra bank bjb sebagai bank yang sudah tumbuh besar, akan semakin kuat, ditambah lagi dengan terbukanya bank bjb sebagai perusahaan induk dalam kerangka Kelompok Usaha Bank (KUB)," tegas Yuddy.

(Taufik Fajar)