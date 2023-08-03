Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:21 WIB
Presiden Jokowi Jajal LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas
Jokowi Jajal LRT Jabodebek. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Stasiun LRT Harjamukti, Depok, pagi ini. Kepala Negara juga menjajal LRT Jabodebek itu Stasiun Harjamukti hingga Stasiun Dukuh Atas.

Pantauan di lokasi, Kamis (3/8/2023), Jokowi tiba di Stasiun Harjamukti pukul 08.18 WIB. Nampak mendampingi Jokowi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Jokowi langsung menjajal LRT Jabodebek. Perjalanan LRT dari Stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi dan berakhir di Dukuh Atas.

Jembatan Lengkung LRT Kuningan Dianggap Bermasalah

Jokowi tiba di stasiun Cawang sekitar pukul 08.43 WIB. Jokowi kembali melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cawang menuju ke Stasiun Dukuh Atas pada pukul 08.55 WIB.

Diketahui, LRT Jabodebek berbeda dengan moda trasnportasi berbasis rel pada umumnya seperti MRT, Kereta Rel Listrik (KRL) karena menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3. Dengan teknologi tersebut, LRT Jabodebek dapat beroperasi tanpa masinis.

