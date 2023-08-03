Longspan LRT Disebut Salah Desain, Jokowi: Jangan Senang Mencari-cari Kesalahan

JAKARTA - Presiden Jokowi menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti sampai Dukuh Atas. Dirinya menegaskan bahwa proyek ini dikerjakan sendiri dan keretanya diproduksi dari dalam negeri oleh PT Inka.

Oleh karena itu, kata Jokowi, bila dalam pengerjaan ada yang membutuhkan koreksi akan segera diperbaiki seperti konstruksi longspan LRT Jabodetabek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain. Pasalnya, LRT Jabodebek merupakan yang pertama dibangun di Indoensia.

"Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada perlu di evaluasi perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan karena kesalahan pasti ada karena baru pertama kali," tegas Jokowi, Kamis (3/8/2023).

Jokowi mengaku bangga karena LRT Jabodebek dikerjakan oleh dalam negeri. Dari keretanya diproduksi INKA, dan konstruksi dikerjakan Adhi Karya.

"Kita sendiri semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-lebih ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki," ujarnya.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa proyek LRT Jabodebek dikerjakan dengan hitungan dan perencanaan yang semuanya pasti.

"Ada perencanaan ada perhitungan tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjusment penyesuaian saya kira biasa," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pada Stasiun LRT Harjamukti Depok pada pagi hari ini Kamis 3 Agustus 2023. Selain meninjau, Jokowi juga menjajal LRT Jabodebek itu dari Stasiun Harjamukti hingga Stasiun Dukuh Atas.