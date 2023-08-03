Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditanya soal Longspan LRT, Jokowi: Kalau Ada yang Kurang Nanti Kita Perbaiki

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:35 WIB
Ditanya soal Longspan LRT, Jokowi: Kalau Ada yang Kurang Nanti Kita Perbaiki
Presiden Jokowi saat jajal LRT Jabodebek. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pada Stasiun LRT Harjamukti Depok pada Kamis (3/8/2023) pagi ini.

Selain meninjau, Jokowi juga menjajal LRT Jabodebek itu dari Stasiun Harjamukti hingga Stasiun Dukuh Atas.

 BACA JUGA:

Kemudian, dia buka suara soal jembatan lengkung LRT Kuningan, Jakarta yang disebut salah desain.

Jokowi menjelaskan kalau jembatan ini merupakan produksi dari PT INKA yang dikerjakan oleh anak bangsa. Sehingga dia meminta maklum jika masih ada yang harus diperbaiki.

 BACA JUGA:

"Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan jadi kalau ada koreksi ada perlu dievaluasi perlu diperbaiki ya kita perbaiki

jangan seneng mencari-cari kesalahan karena kesalahan pasti ada karena baru pertama kali," kata Jokowi saat ditemui.

