HOME FINANCE HOT ISSUE

Jajal LRT dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas, Jokowi : Nyaman dan Lancar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:04 WIB
Jajal LRT dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas, Jokowi : Nyaman dan Lancar
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku nyaman ketika menjajal LRT dari Harjamukti Depok hingga Stasiun Dukuh Atas pada Kamis (3/8/2023) pagi ini.

"Ya pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti di Cibubur kemudian Cawang kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta.

 BACA JUGA:

Selain menjajal LRT, Jokowi juga meninjau kesiapan sistem keamanan hingga keselamatan.

Dia berharap LRT tersebut dapat dioperasikan setelah semuanya siap.

 BACA JUGA:

"Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan. Tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan," kata Jokowi.

Nantinya setelah dioperasikan, kata Jokowi, LRT diharapakan juga dapat mengurangi kemaceta khususnya yang ada di Jakarta.

