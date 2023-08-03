Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Naik

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:30 WIB
4 Fakta Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Naik
Pertamina. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR mengalami kenaikan per 1 Agustus 2023.

Adapun Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut fakta harga BBM Pertamina, Shell, Vivo hingga BPR yang mengalami kenaikan dirangkum Okezone, Sabtu (5/8/2023).

1. Harga BBM Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Bio Solar: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400-Rp15.100 per liter (Naik Harga)

- Dexlite (CN 51): Rp13.950-Rp 14.550 per liter (Naik Harga)

- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.350-Rp14.950 per liter (Naik Harga).

2. Harga BBM Shell

- Shell Super (RON 92) Rp13.280 per liter

- Shell V-Power (RON 95) Rp14.190 per liter

- Shell V-Power Diesel (CN 51) Rp14.410 per liter

- Shell V-power Nitro+ (RON 98) Rp14.540 per liter.

Halaman:
1 2
