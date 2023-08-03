4 Fakta Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Naik

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR mengalami kenaikan per 1 Agustus 2023.
Adapun Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
BACA JUGA:
Berikut fakta harga BBM Pertamina, Shell, Vivo hingga BPR yang mengalami kenaikan dirangkum Okezone, Sabtu (5/8/2023).
1. Harga BBM Pertamina
- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Bio Solar: Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter
- Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter
BACA JUGA:
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400-Rp15.100 per liter (Naik Harga)
- Dexlite (CN 51): Rp13.950-Rp 14.550 per liter (Naik Harga)
- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.350-Rp14.950 per liter (Naik Harga).
2. Harga BBM Shell
- Shell Super (RON 92) Rp13.280 per liter
- Shell V-Power (RON 95) Rp14.190 per liter
- Shell V-Power Diesel (CN 51) Rp14.410 per liter
- Shell V-power Nitro+ (RON 98) Rp14.540 per liter.