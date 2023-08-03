Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bensin Campuran Bioetanol 5% Segera Dijual di SPBU-SPBU Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:48 WIB
Bensin Campuran Bioetanol 5% Segera Dijual di SPBU-SPBU Ini
Bensin Campuran Bioetanol 5% Segera Dijual di SPBU Ini. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengimplementasikan penggunaan campuran Bioetanol 5% pada bensin, atau E5. Penggunaan bahan bakar E5 akan dilaksanakan terbatas, di Jakarta dan Surabaya.

Pemerintah akan mulai merealisasikan pemanfaatan bioetanol melalui implementasi E5 di wilayah Surabaya dan sekitarnya serta wilayah tertentu lainnya mulai tahun ini. Hasil implementasi pada area terbatas ini akan direview untuk menjadi bahan pelajaran dalam menyiapkan implementasi bioetanol pada area dan skala lebih besar," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Yudo Dwinanda Priaadi, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Adapun implementasi E5 akan dimulai tahun ini di Surabaya mencakup segmen bensin dengan oktan number 95. Sementara itu, untuk penyiapan sarana dan fasilitas penyaluran yang telah diselesaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga meliputi modifikasi fasilitas blending di Integrated Terminal Surabaya dan 10 (sepuluh) SPBU di wilayah Surabaya serta saat ini sedang disiapkan pada 5 (lima) SPBU di wilayah Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi upaya seluruh pihak yang terlibat, yang terus mendukung upaya transisi energi melalui upaya pencampuran BBN jenis Bioetanol, implementasi E5 di Surabaya merupakan langkah kecil yang akan menentukan pencapaian implementasi bioetanol selanjutnya", pungkas Yudo.

Sebelumnya, untuk memastikan performa penggunaan campuran bahan bakar nabati jenis bioetanol di dalam kendaraan, telah dilakukan serangkaian pengujian termasuk uji jalan hingga 15.000 km oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" menggunakan bahan bakar gasoline RON 95 dari PT Pertamina Patra Niaga dan serta Bioetanol dari PT Energi Agro Nusantara (Enero)yang hasilnya memenuhi kriteria pada aplikasi kendaraan bermotor jenis bensin.

Selain itu telah ditetapkan Standar dan Mutu (spesifikasi)Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Gasoline) RON 95 dengan Campuran Bioetanol 5% (E5) yang dipasarkan di Dalam Negerioleh Ditjen Migas.Tim Studi Bioetanol ITB juga telah memberikan rekomendasi untuk implementasi E5.

