HOME FINANCE HOT ISSUE

Geram! Wamen BUMN Sebut Proyek Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibangun Tanpa Akses Jalan: Kelewatan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:57 WIB
Geram! Wamen BUMN Sebut Proyek Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibangun Tanpa Akses Jalan: Kelewatan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: KCIC)
JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo geram karena akses stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke jalan tol dan jalan utama baru dibangun pada akhir November 2022. Padahal, saat itu pembangunan stasiun KCJB sudah hampir rampung.

Tiko sapaan akrabnya menyayangkan perencanaan pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru melewatkan akses jalan.

"Ini stupid juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, belum dibikin jalan di depannya. Itu bisa kelewatan juga. Saya bilang ini gimana perencanaanya, masalah jalan enggak ada, baru sekarang mau dibangun," kata Tiko saat ditemui di TMII, Selasa 1 Agustus 2023.

Tiko menjelaskan, saat ini stasiun KCJB di Halim dan Karawang tidak memiliki akses ke jalan tol dan jalan utama, sehingga, pada akhir 2022 pihaknya mendorong PT KAI (Persero) untuk menginisiasi pembangunan akses tersebut.

"Saya miss satu hal, November tahun lalu saya baru realize kita lupa mikirin akses stasiun, ini saya sebel juga waktu kemarin sama anak-anak KAI, jadi akses stasiunnya itu belum dipikirin Halim, Karawang, itu tidak ada akses jalan ke tol sama jalan besar," katanya.

