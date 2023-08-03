Advertisement
HOT ISSUE

Ikut Donor Darah MNC Peduli, Miss Indonesia 2022 Ajak Generasi Muda Lakukan Pola Hidup Sehat

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:44 WIB
Ikut Donor Darah MNC Peduli, Miss Indonesia 2022 Ajak Generasi Muda Lakukan Pola Hidup Sehat
Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa ikut donor darah MNC Peduli. (Foto: MPI)
JAKARTA - Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah MNC Peduli.

Kegiatan ini bertajuk “MNC Love Donation: Let’s Share the Love with Your Blood” yang digelar untuk karyawan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta.

Audrey mengatakan, kegiatan donor darah merupakan hal yang sangat positif sehingga dia menginginkan generasi muda turut berkontribusi untuk bisa memenuhi kebutuhan darah di Tanah Air.

"Adanya donor darah tanpa kita sadari, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang," kata Audrey usai melakukan dinor darah, Kamis (3/8/2023).

Audrey mengungkapkan bahwa sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu hal kecil.

Sehingga menurutnya semakin banyak masyarakat khususnya anak muda yang melakukan donir darah, maka akan semakin banyak orang yang bisa terselamatkan.

