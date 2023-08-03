Dukung UMKM, Kini Bisa Top Up Saldo MPStore di Aplikasi MotionPay

JAKARTA – Kini masyarakat bisa top up saldo MPStore di aplikasi MotionPay. Maraknya belanja online akan membuka peluang bagi pelaku usaha atau UMKM untuk memasarkan produknya secara online dan menjangkau konsumen dengan lebih luas, bahkan ke mancanegara.

“Para pelaku UMKM di Indonesia semakin dapat beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga telah banyak yang menjalani usaha secara online atau dikenal dengan e-commerce. MotionPay turut mendukung kemudahan transaksi bagi para pelaku UMKM dengan menyediakan layanan top up saldo e-commerce MPStore melalui aplikasi MotionPay,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Kamis (3/8/2023).

Top up saldo MPStore dapat Anda lakukan melalui aplikasi MotionPay dengan mengikuti panduan berikut ini:

1. Buka aplikasi MotionPay lalu masuk ke menu Produk dan Layanan

2. Pada bagian Telekomunikasi, pilih MPStore