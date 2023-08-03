Ternyata Ini Bos Besar Pemilik Jasa Pengiriman JNE

JAKARTA- Ternyata ini bos besar pemilik jasa pengiriman JNE ini sukses menyediakan jasa pengiriman di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya belanja online membuat JNE menjadi jasa pengiriman terbanyak.

BACA JUGA: Ternyata Ini Sosok yang Punya Jasa Pengiriman Lalamove

Untuk itu orang penasaran siapa pemilik dari JNE. Apalagi, perusahaan ini memiliki pengiriman efisien ke berbagai penjuru negeri.

BACA JUGA: Pertamina Siapkan Petugas Jasa Pengiriman BBM pada Mudik Lebaran 2023

- Ternyata ini bos besar pemilik jasa pengiriman JNE, simak rinciannya di sini:

Melansir berbagai sumber, Kamis (3/8/23) Johari Zein merupakan sosok bos besar pemilik jasa pengiriman JNE.

Pria kelahiran Medan 16 April 1954 terkenal sebagai seorang mualaf yang rajin bersedekah. Ia menerapkan kebiasaan bersedekah dalam menjalankan bisnisnya.