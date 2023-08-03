JAKARTA- Ternyata ini bos besar pemilik jasa pengiriman JNE ini sukses menyediakan jasa pengiriman di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya belanja online membuat JNE menjadi jasa pengiriman terbanyak.
Untuk itu orang penasaran siapa pemilik dari JNE. Apalagi, perusahaan ini memiliki pengiriman efisien ke berbagai penjuru negeri.
- Ternyata ini bos besar pemilik jasa pengiriman JNE, simak rinciannya di sini:
Melansir berbagai sumber, Kamis (3/8/23) Johari Zein merupakan sosok bos besar pemilik jasa pengiriman JNE.
Pria kelahiran Medan 16 April 1954 terkenal sebagai seorang mualaf yang rajin bersedekah. Ia menerapkan kebiasaan bersedekah dalam menjalankan bisnisnya.