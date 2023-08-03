Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres: Korea Berambisi Sertifikasi Halal Produk-Produk Kosmetik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:22 WIB
Wapres: Korea Berambisi Sertifikasi Halal Produk-Produk Kosmetik
Ambisi korea sertifikasi halal kosmetik (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA – Korea berambisi sertifikasi halal produk kosmetik. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sertifikasi halal telah menjadi isu global.

Bahkan, Korea dengan negara minoritas muslim berambisi agar produk-produk kosmetiknya bisa disertifikasi halal.

“Ketika saya pernah ke Korea, Korea itu produk-produk kosmetiknya sangat berambisi untuk minta disertifikasi halal karena mereka ingin memasarkan hasilnya ke seluruh dunia sehingga masalah sertifikasi halal menjadi isu global sekarang ini,” kata Wapres pada Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (3/8/2023).

Oleh karena itu, Wapres meminta sertifikasi halal menjadi program percepatan atau (quick win) setiap Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Upaya ini mendukung target Indonesia menjadi pusat produsen halal halal dunia pada 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174609/haikal-mcqL_large.png
Ada Logo, Kepala BPJPH Klaim Indonesia Jadi Role Model Industri Halal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/320/3133185/jelly_menandung_babi-Rwre_large.jpg
5 Fakta Makanan Mengandung Babi tapi Bersertifikat Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132989/halal-DRKx_large.jpg
Waspada 9 Produk Makanan Mengandung Babi tapi Bersertifikat Halal, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/455/3073654/5-3-juta-produk-di-ri-sudah-bersertifikat-halal-AAEnyI6JKn.jpg
5,3 Juta Produk di RI Sudah Bersertifikat Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/455/3073501/ingat-pengusaha-besar-wajib-halal-mulai-18-oktober-2024-3YJX5RBDXE.jpg
Ingat! Pengusaha Besar Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3069907/viral-tuak-beer-hingga-wine-dapat-sertifikat-halal-ini-penjelasan-bpjph-R6tlvzdNgE.jfif
Viral Tuak, Beer hingga Wine Dapat Sertifikat Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement