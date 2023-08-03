Wapres: Korea Berambisi Sertifikasi Halal Produk-Produk Kosmetik

JAKARTA – Korea berambisi sertifikasi halal produk kosmetik. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sertifikasi halal telah menjadi isu global.

Bahkan, Korea dengan negara minoritas muslim berambisi agar produk-produk kosmetiknya bisa disertifikasi halal.

“Ketika saya pernah ke Korea, Korea itu produk-produk kosmetiknya sangat berambisi untuk minta disertifikasi halal karena mereka ingin memasarkan hasilnya ke seluruh dunia sehingga masalah sertifikasi halal menjadi isu global sekarang ini,” kata Wapres pada Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (3/8/2023).

Oleh karena itu, Wapres meminta sertifikasi halal menjadi program percepatan atau (quick win) setiap Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Upaya ini mendukung target Indonesia menjadi pusat produsen halal halal dunia pada 2024 mendatang.