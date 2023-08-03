Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Tertekan Dolar AS ke Rp15.186/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:03 WIB
Rupiah Tertekan Dolar AS ke Rp15.186/USD
Rupiah. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah di level Rp15.186 pada perdagangan Kamis (3/8/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS mencapai puncak empat minggu terhadap rekan-rekan utamanya pada hari Kamis, mengabaikan penurunan peringkat kredit AS yang meragukan prospek fiskal negara itu, dan malah mendapat dukungan dari data penggajian swasta yang kuat.

"Data yang keluar pada hari Rabu menunjukkan penggajian swasta AS naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli, meningkatkan dolar karena menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Itu mendorong Aussie ke level terendah dua bulan di perdagangan Asia dan terhadap yen, greenback mencapai level tertinggi sejak 7 Juli," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (3/8/2023).

Imbal hasil Treasury A.S. juga tetap tinggi karena prospek yang lebih tinggi untuk suku bunga A.S. yang lebih lama, dengan imbal hasil Treasury 10-tahun patokan mencapai level tertinggi hampir sembilan bulan di 4,1360%.

Laporan nonfarm payrolls AS yang diawasi ketat akan dirilis pada hari Jumat. Gelombang baru penghindaran risiko setelah lembaga pemeringkat Fitch menurunkan peringkat kredit tertinggi pemerintah AS dapat menghasilkan beberapa pembelian safe-haven, kata yang lain, yang secara paradoks juga memberikan dukungan kepada dolar. Langkah tersebut, yang mendapat tanggapan marah dari Gedung Putih dan membuat beberapa investor tercengang, telah memicu aksi jual di Wall Street pada sesi sebelumnya.

