Pastikan Longspan LRT Jabodebek Aman, Menhub: Sudah Diasesmen PUPR

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan jembatan lengkung bentang panjang (longspan) LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan aman dilalui rangkaian LRT Jabodebek.

Hal tersebut kata Menhub lantaran longspan LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan sudah mendapatkan penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Jaminan (Aman) InsyaAllah. Jadi itu Kementerian PUPR juga sudah mengasesmen itu " kata Menhub di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menhub mengatakan bahwa longspan LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan bukan salah desain. Melainkan longspan tersebut adalah solusi desain yang memungkinkan dengan kondisi wilayah tersebut.

Saya tidak ngomong salah dan benar, tetapi adalah suatu kelaziman bahwa pada satu tikungan harus ada solusi," katanya.