Dirut AirNav Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Amarta Karya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:26 WIB
Dirut AirNav Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Amarta Karya
JAKARTA - Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan korupsi proyek PT Amarta Karya (Persero).

Polana diperiksa Komisi Antirasuah pada Rabu, 2 Agutus 2023 kemarin.

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro mengatakan, pemeriksaan terhadap Polana hanya sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dimaksud.

"Ibu Polana B Pramesti telah memenuhi panggilan KPK pada Rabu, 2 Agustus 2023 kemarin dalam kapasitas beliau sebagai saksi," ujar Hermana melalui keterangan pers, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, kasus sub kontraktor fiktif di internal Amarta Karya terjadi pada 2018 silam, sehingga perkara itu tidak ada kaitannya dengan AirNav Indonesia.

Sebaliknya, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) itu mendukung penuh proses penyelidikan dan investigasi KPK.

