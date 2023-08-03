Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Longspan LRT Jabodebek Dinilai Bukan Kesalahan tapi Ketentuan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |22:03 WIB
Longspan LRT Jabodebek Dinilai Bukan Kesalahan tapi Ketentuan
LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA- Lengkung bentang panjang (longspan) Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek disebut salah desain.

Menurut Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pengoperasian jalur LRT Jabodebek itu sudah mendapatkan rekomendasi uji layak dari komisi keamanan jembatan dan terowongan Kementerian PUPR. Apabila kehendaknya tidak boleh, tentunya tidak akan beroperasi.

Kemudian, lanjut dia adanya perbedaan kecepatan yang terjadi saat melewati longspan di Kuningan yang dianggap bermasalah. Padahal itu bukanlah sebuah kesalahan melainkan ketentuan.

“Apakah dia berbelok di tikungan tetep kenceng, tidak kan, dia akan ngerem, sebenernya gitu aja. Jadi kalau seumpamanya itu gak layak, ya dari dulu gak akan dioperasikan. Dia akan menyesuaikan geometriknya. Ya nggak apa-apa sih, pelan-pelan kan liat pemandangan kota,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (3/8/2023).

“Ini Ketentuan bukan Kesalahan,” tambahnya.

