Baru 200 Ribu Mahasiswa Penerima LPDP, Sri Mulyani: Belum Cukup Jadikan Indonesia Negara Maju

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan memasuki usia ke-11 LPDP, tercatat sebanyak lebih dari 200 ribu mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa LPDP. Hanya saja, angka ini dalam persentase penduduk, baru sebesar 0,1% dari penduduk Indonesia.

"Kalau Indonesia mau maju terus menjadi Indonesia dengan pendapatan tinggi menuju Indonesia Emas 2045, 0,1% belum cukup," ujar Sri dalam dalam Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Maka itu perjalanan dan tantangan ke depan masih besar dan harus terus dikembangkan. Berdasarkan hasil pantauannya, sebanyak 40% alumni LPDP bekerja sebagai dosen dan peneliti yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Ini juga untuk menularkan secara lebih masif ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa di Indonesia. 30% alumni bergerak di swasta, dan terjun tidak hanya sebagai pegawai, tetapi mereka juga menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja," tambah Sri.

Beberapa membuat startup, badan usaha yang sesuai dengan keilmuan dan passion mereka. Di antara mereka, banyak juga yang menginisiasi berbagai aktivitas sosial.