Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Orang Kaya Beralih dari LPG Non Subsidi ke Gas Elpiji 3 Kg

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:05 WIB
Banyak Orang Kaya Beralih dari LPG Non Subsidi ke Gas Elpiji 3 Kg
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan bahwa pengguna LPG 3 kilogram (kg) atau gas subsidi terus mengalami kenaikan.

Bahkan, ia mencatat ada kenaikan 4% hingga 5% konsumen gas melon yang masuk sebagai produk public service obligation (PSO).

"Jadi PSO (LPG 3 kg) itu kebutuhannya selalu naik dari tahun ke tahun, pertumbuhannya kurang lebih 4 sampai 5%. Di lain pihak yang non PSO turun 10% tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami. Apa yang terjadi di lapangan, non PSO turun apakah terjadi switch ke PSO," ujarnya dalam konferensi pers hari ini, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemetaan konsumen mana yang berhak mendapatkan elpiji subsidi itu melalui sosialisasi program transformasi pendistribusian gas melon tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Maompang Harahap mengungkapkan, berdasarkan laporkan yang pihaknya peroleh, rata-rata realisasi volume penyaluran LPG 3 kg periode 2019-2022 meningkat sebesar 4,5 persen per tahun sehingga mencapai 7,8 juta metric ton di tahun 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/278/3142060/pertagas-VDGA_large.jpg
Ditopang Gas hingga Pipa BBM, Pertagas Raup Laba Rp3,6 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141442/gas_bumi-r31s_large.jpg
RI Punya Banyak Lapangan Gas di Indonesia Timur, Infrastruktur Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141165/perjanjian_jual_beli_gas-LO58_large.jpg
Disinggung Prabowo, PJBG Diteken demi Pasokan Gas Industri dan Kelistrikan di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131332/pertagas-Sop8_large.jpg
Dukung Swasembada Energi, Ini Kata Dirut Pertagas soal Peringkat dari Fitch Ratings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124643/penyaluran_gas-MI9B_large.jpg
Intip Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Energi Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117049/pertagas-J4Qn_large.jpg
Ini Jurus Percepat Capai Swasembada Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement