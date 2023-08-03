Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kantor Baru di T Tower, Ridwan Kamil Dorong BJB Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:48 WIB
Ada Kantor Baru di T Tower, Ridwan Kamil Dorong BJB Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Bank BJB (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank BJB Tbk (BJBR) di tengah tantangan ekonomi disertai peluang bisnis di masa depan, diperlukan area perkantoran yang mendukung iklim kerja kolaborasi sehingga turut melahirkan banyak inovasi baru.

Dengan tujuan itulah, dilakukan peresmian Gedung Kantor bank BJB, yang berada di T Tower, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Gedung Kantor bank BJB nantinya akan menjadi bagian dari Kantor representatif bank BJB di Jakarta.

Turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran, serta tamu undangan lainnya yang mengawali prosesi peresmian bersama jajaran manajemen bank BJB.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan apresiasi kepada bank BJB yang merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik sekaligus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan aset terbesar di Indonesia, juga seluruh pihak yang telah mendukung dan melaksanakan pembangunan Gedung Kantor bank BJB Jakarta.

"Saya juga terus mendorong bank BJB agar dapat terus berkontribusi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Jawa Barat, bank BJB diharapkan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan pembangunan di Jawa Barat, selain itu dengan adanya kantor-kantor bank BJB di luar Jawa Barat dan Banten, dapat menjadi etalase Jawa Barat yang dapat menjadi pintu informasi kerjasama investasi Jawa Barat dengan provinsi lain," ungkap Ridwan Kamil dalam sambutannya dalam peresmian gedung kantor bank BJB di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

