HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik Pabrik Mie Sedaap?

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:20 WIB
Siapa Pemilik Pabrik Mie Sedaap?
Siapa Pemilik Pabrik Mie Sedaap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik dari pabrik Mie Sedaap? Inilah sosok dibalik suksesnya mie Sedaap. Mie Sedaap menjadi salah satu mie favorit di kalangan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya Wings Group didirikan oleh Harjo Sutanto bersama sahabatnya yakni Johannes Ferdinand Katuari. Namun setelah kematian Harjo, Johannes mengambil alis Wings Group bersama sang anak Eddy William Katuari.

Sehingga pemilik dari mie Sedaap sekaligus Wings Group saat ini ialah Johannes Ferdinand Katuar. Saat ini bisnis tersebut telah dilanjutkan oleh sang anak Eddy William Katuari.

Kekayaan Eddy diperkirakan senilai USD1 miliar atau setara Rp14,85 triliun. Hal tersebut yang membawanya menjadi orang kaya ke 39 di Indonesia.

Mie Sedaap diluncurkan pada tahun 2003 dan berhasil menjadi mie instan terpopuler kedua di Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan mie Sedaap menjadi produk andalan dari Wings Group.

Halaman:
1 2
