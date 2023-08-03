Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek

JAKARTA – Menguak tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek. Saat ini, masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan jasa transportasi online.

Sehingga pekerjaan ini dianggap memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Hal tersebut membuat tranpostasi online, terutama ojek online semakin menjamur. Salah satunya OKEJEK, fitur yang ditawarkan lewat aplikasi ini cukup bervariasi meski tidak setenar aplikasi pesaingnya.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan makanan dan mengirim barang dengan aman. Selain itu, Anda juga bisa memesan layanan ojek untuk mengantar Anda kemana pun dan dimana pun lokasi Anda berada,” ungkap Graha kepada awak media, 2 Desember 2022.

Adapun tarif yang ditawarkan oleh aplikasi OKEJEK paling murah diantara aplikasi tranportasi online lainnya, yakni sebesar Rp6.500 per 3 kilometer.