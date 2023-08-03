Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:25 WIB
Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek
Ojek online. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menguak tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek. Saat ini, masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan jasa transportasi online.

Sehingga pekerjaan ini dianggap memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Hal tersebut membuat tranpostasi online, terutama ojek online semakin menjamur. Salah satunya OKEJEK, fitur yang ditawarkan lewat aplikasi ini cukup bervariasi meski tidak setenar aplikasi pesaingnya.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan makanan dan mengirim barang dengan aman. Selain itu, Anda juga bisa memesan layanan ojek untuk mengantar Anda kemana pun dan dimana pun lokasi Anda berada,” ungkap Graha kepada awak media, 2 Desember 2022.

Adapun tarif yang ditawarkan oleh aplikasi OKEJEK paling murah diantara aplikasi tranportasi online lainnya, yakni sebesar Rp6.500 per 3 kilometer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement