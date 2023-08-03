Kenapa Tidak Ada Orderan Masuk di Maxim?

JAKARTA - Kenapa tidak ada orderan masuk di Maxim? Maxim menjadi salah satu aplikasi yang menawarkan layanan transportasi online.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (3/8/2023) mirip dengan Grab dan Gojek, Maxim dikenal karena tarifnya yang cenderung lebih murah.

BACA JUGA: Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek

Perusahaan yang berdiri di tahun 2018 ini juga menawarkan layanan taksi dan kargo untuk pemindahan barang dalam jumlah yang besar.

Belakangan ini sebagian Masyarakat mengeluhkan mengenai masalah orderan Maxim yang suka tidak muncul sehingga menyebabkan akun pengemudi tidak dapat berfungsi.

Hal tersebut cukup menjadi perbincangan beberapa pihak, dikarenakan ada beberapa pihak yang akhirnya mereka tidak memiliki pemasukkan dikarenakan akun Maxim nya tidak dapat berfungsi dengan baik.