HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Sosok yang Punya Jasa Pengiriman Lalamove

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:15 WIB
Ternyata Ini Sosok yang Punya Jasa Pengiriman Lalamove
Ilustrasi (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini sosok yang punya jasa pengiriman Lalamove menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Lalamove adalah platform pengiriman on-demand yang hadir dengan misi untuk memberdayakan komunitas dengan membuat pengiriman cepat, sederhana dan terjangkau.

Adapun Lalamove pertama kali didirikan di Hongkong pada tahun 2013 serta sudah beroperasi lebih 40 kota di Asia. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2018.

Berikut ini sosok yang punya jasa pengiriman Lalamove adalah Chow Shing Yuk. Dia merupakan mantan pemain poker profesional yang sebelumnya pernah mengenyam pendidikan ekonomi di Universitas Stanford.

Kini dirinya telah bergabung dengan jajaran miliarder dengan miliki harta Rp33 triliun. Akan tetapi hal tersebut bukan datang dari hasil dia menarik kartu keberuntungan.

Chow lahir di daratan Tiongkok dan dibesarkan di sebuah rumah kayu bobrok di Hong Kong. Namun dalam keadaannya tersebut, dirinya mendapatkan beasiswa untuk belajar di AS setelah mendapatkan nilai A dalam ujian nasional di kotanya.

Halaman:
1 2 3
