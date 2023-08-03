Laba Ciputra (CTRA) Rp778,9 Miliar, Anjlok 22,47% di Semester I-2023

JAKARTA - PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencetak laba bersih Rp778,99 miliar hingga akhir Juni 2023. Capaian tersebut turun 22,47% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1 triliun.

Pendapatan emiten properti ini mengalami penurunan hingga 4,19% menjadi Rp4,46 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp4,66 triliun.

Berdasarkan segmennya, penjualan bersih tercatat sebesar Rp3,50 triliun, yang didominasi oleh penjualan kavling, rumah hunian dan ruko sebesar Rp2,85 triliun. Kemudian, gedung kantor mencatatkan angka penjualan sebesar Rp345,48 miliar, dan apartemen sebesar Rp303,02 miliar.

Adapun, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp966,03 miliar, dengan pendapatan pusat niaga sebesar Rp317,83 miliar, pelayanan kesehatan sebesar Rp253,94 miliar, dan hotel sebesar Rp106,10 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan dan beban langsung CTRA naik menjadi Rp2,36 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,29 triliun. Kemudian, beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp678,04 miliar, beban penjualan sebesar Rp178 miliar, serta beban lainnya sebesar Rp27,03 miliar.

Total nilai aset CTRA hingga akhir Juni 2023 naik 1,07% menjadi Rp42,48 triliun, dari posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp42,03 triliun. Adapun, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp20,98 triliun, dan ekuitas sebesar Rp21,52 triliun.