Intip Penampakan Perumahan Mewah Jakarta yang Kini Terbengkalai Bikin Miris

Penampakan rumah mewah di Jakarta yang terbengkalai. (Foto: MPI)

JAKARTA - Penampakan perumahan mewah kini tampak terbengkalai dan lusuh di tengah kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur.

Kompleks perumahan yang persisnya terletak di Jalan Pulosidi, Cakung tersebut diketahui dibangun oleh perusahaan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP), dengan komposisi kepemilikan 50% saham oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 50% milik Pemerintah Pusat Republik Indonesa.

Dalam pantauan MPI, kompleks perumahan tersebut tertata selayaknya perumahan elit pada umumnya. Mulai dari pos penjagaan hingga blok-blok terbaginya jajaran rumah, sudah terbentuk rapi meski kondisi rumah tersebut tidak lagi layak huni.

Setiap rumahnya tampak tidak lagi memiliki pagar, jendela, bahkan pintu pun sudah hilang.

Cat-cat tembok di setiap rumahnya terlihat mengelupas sebagian, namun jika dipercantik, tembok rumah yang didominasi warna krem dan merah maroon itu tidak akan terlalu terlihat lusuh karena belum terlalu parah pengelupasannya.

Meski lusuh dan terkesan menyeramkan, jarang sekali ditemukan coretan-coretan berupa tulisan yang menempel di tiap tembok rumah tersebut.

Hanya di bagian pos penjagaan, coretan dinding cukup menghiasi guratan cat yang memudar hingga tak sedap dipandang mata.