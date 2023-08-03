Garuda Indonesia Buka Lowongan Kerja Nih, Buruan Daftar Sekarang!

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membuka lowongan kerja untuk masyarakat. Pendaftaran lowongan kerja ini dibuka sampai 14 Agusutus 2023.

"Garuda Indonesia membuka kesempatan bagi Rekanaker untuk bergabung dalam Management Development Program 2023," tulis informasi yang disampaikan Kemnaker di Instagramnya, Kamis (3/8/2023).

Masyarakat yang mau mencoba lowongan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui tautan https://career.garuda-indonesia.com.

"Siapkan diri Rekanaker untuk segera mendaftar ya. Atau mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini," tulis Kemnaker.

Garuda Indonesia juga mengingatkan semua masyarakat untuk waspada terhadap penipuan. Pasalnya banyak oknum yang melakukan penipuan dengan menyampaikan informasi rekrutmen yang seolah-olah resmi.