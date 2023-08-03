Mengapa Harus Ada Uang di Dunia?

JAKARTA- Ada alasan mengapa harus ada uang di dunia perlu dikulik. Pasal di era saat ini, uang menjadi hal utama untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktanya, alasan mengapa harus ada uang di dunia sudah tercipta dalam berpuluh-puluh ribu tahun lalu yakni saat zaman pra-sejarah.

Awal mulanya manusia prasejarah diberlakukan sistem barter, yakni pertukaran barang atau jasa dengan sesama barang dan jasa. Contohnya adalah setumpuk apel ditukar dengan satu bakul beras.

Akan tetapi, sistem barter tidak memiliki patokan nilai yang pasti. Masalah pun muncul ketika dua barang yang akan ditukarkan memiliki nilai dan jumlah yang berbeda. Oleh sebab itu, barter kemudian digantikan dengan commodity currency, yakni menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar.