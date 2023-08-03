Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tarif Ojol Anterin, Segini Besarannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:15 WIB
Tarif Ojol Anterin, Segini Besarannya
Ilustrasi (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Tarif ojol Anterin memiliki harga yang cukup bersaing dengan perusahaan transportasi online lainnya.

Sebagai informasi, Anterin merupakan salah satu layanan ojek online (Ojol) yang telah beroperasi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan mengusung slogan "Bebaskan Pilihanku", Anterin menawarkan transparansi dan kebebasan untuk setiap pelanggan menentukan sendiri harga dan kualitas layanan pengantaran yang akan digunakan.

Adapun tarif ojol Anterin menggunakan sistem lelang harga yang transparan. Dengan kata lain, driver akan membuat patokan harganya masing-masing. Dan di sisi lain, pelanggan dapat memilih driver dengan harga yang diinginkan.

Meski tarif adalah kebebasan driver, namun tetap terdapat batasan terkait tarif yang boleh dipasang oleh setiap driver.

Berikut tarif ojol Anterin:

1. Zona I

Dalam Zona I yang meliputi seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Bali, tarif batas bawah Anterin berada di angka Rp 2.000 dan tarif batas atas sejumlah Rp 2.500. Sedangkan, biaya jasa minimalnya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

Halaman:
1 2 3
