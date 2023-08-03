Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Management Beri Literasi dan Inklusi Keuangan ke Gen Z

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:19 WIB
MNC Asset Management Beri Literasi dan Inklusi Keuangan ke Gen Z
MNC Asset gelar seminar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada Gen Z. Literasi diberikan melalui seminar Economic Outlook dan Literasi Keuangan kepada para mahasiswa Perbanas Institute.

Chief Marketing Officer MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

"Sekaligus juga memberikan edukasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, dengan merujuk pada POJK No.3 Tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat," katanya, Kamis (3/8/2023).

Aditya mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut MNC Asset management memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang perkembangan ekonomi global dan ekonomi Indonesia sendiri.

"Terlebih lagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik. Kita ajak mereka bagaimana eskalasi dari domestik maupun Global saat ini baik dari segi kacamata inflasi maupun dari suku bunga di setiap Bank Sentral yang ada di seluruh dunia," katanya.

Harapannya, kata Aditya para mahasiswa Perbanas sudah tidak lagi mengenal namanya investasi bodong dan mereka mengetahui bahwasanya investasi itu memang harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653/mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement