MNC Asset Management Beri Literasi dan Inklusi Keuangan ke Gen Z

JAKARTA - PT MNC Asset Management memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada Gen Z. Literasi diberikan melalui seminar Economic Outlook dan Literasi Keuangan kepada para mahasiswa Perbanas Institute.

Chief Marketing Officer MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

"Sekaligus juga memberikan edukasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, dengan merujuk pada POJK No.3 Tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat," katanya, Kamis (3/8/2023).

Aditya mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut MNC Asset management memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang perkembangan ekonomi global dan ekonomi Indonesia sendiri.

"Terlebih lagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik. Kita ajak mereka bagaimana eskalasi dari domestik maupun Global saat ini baik dari segi kacamata inflasi maupun dari suku bunga di setiap Bank Sentral yang ada di seluruh dunia," katanya.

Harapannya, kata Aditya para mahasiswa Perbanas sudah tidak lagi mengenal namanya investasi bodong dan mereka mengetahui bahwasanya investasi itu memang harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.