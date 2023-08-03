Perbanas: Seminar MNC Asset Management Bantu Mahasiswa Bijak Mengelola Keuangan

JAKARTA - PT MNC Asset Management bersama Perbanas Institute menggelar seminar Economic Outlook dan Literasi Keuangan. Literasi dan inklusi keuangan ini diberikan kepada para mahasiswa Perbanas Institute.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Fasilitas Institute Perbanas Niko Silitonga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman terkait literasi keuangan bagi mahasiswa maupun stakeholder lainnya.

"Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya MNC Asset Management mau bersama-sama untuk memberikan pemahaman bagaimana kita bijak memanfaatkan pengelolaan uang itu sendiri," kata Niko, Kamis (3/8/2023).

"Dan ini juga bermanfaat untuk membantu anak-anak kami yang ada di Perbanas ini ketika mereka akan memasuki dunia kerja dalam konteks teori dan juga praktek-praktek keuangan yang sebenarnya," tambahnya.

Dia berharap ke depannya Perbanas Institute dan PT MNC Asset Management bisa memperkuat kerjasama dan saling mengisi satu sama lain untuk para mahasiswa dan Indonesia.