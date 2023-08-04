Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Minim Sentimen, IHSG Diprediksi Bergerak di Level 6.821-6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:40 WIB
Minim Sentimen, IHSG Diprediksi Bergerak di Level 6.821-6.954
Prediksi IHSG di Akhir Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak konsolidatif di perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 6.821-6.954.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, gelombang tekanan terlihat belum akan berakhir sehingga masih adanya risiko koreksi wajar tetap harus diwaspadai.

"Di sisi lain lain masih minimnya sentimen cukup menjadi tantangan untuk dapat mendorong kenaikan IHSG sehingga IHSG masih akan bergerak konsolidatif hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Jumat (3/8/2023).

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 0,64% ke posisi 6.898,07 pada perdagangan, Kamis (3/8/2023). Kendati dibuka koreksi 0,14% di 6.844,88, indeks komposit mampu rebound di area 6.839,74, sebelum akhirnya bergerak menguat hingga area 6.924,05.

Tepat pada penutupan IHSG pukul 16:00 WIB, ada sebanyak 291 saham menguat, 214 melemah, dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp8,93 triliun, dari net-volume 18,09 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 1,06% di 970,34, indeks JII menguat 1,27% di 555,99, indeks IDX30 menanjak 1,05% di 504,48, dan indeks MNC36 tumbuh 1,11% di 372,24.

Seluruh sektor indeks di zona hijau yakni properti 0,75%, transportasi 0,18%, industri 0,60%, konsumer-siklikal 0,12%, konsumer non-siklikal 0,91%, infrastruktur 0,16%, bahan baku 1,79%, keuangan 0,81%, energi 0,64%, teknologi 0,92%, dan kesehatan 1,38%.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

- BMRI

- GGRM

- PWON

- SMG

