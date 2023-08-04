Ulima Nitra (UNIQ) Sulap Rugi Jadi Laba Rp18,8 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA - PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) membukukan laba bersih Rp18,8 miliar pada semester I-2023, lebih besar dibandingkan laba bersih periode sama tahun lalu yang merugi Rp10 miliar. Jumlah laba ini sudah mencapai 81% dari total laba bersih tahun 2022.

Selain laba bersih, penjualan dan pendapatan usaha UNIQ juga naik 49% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan, untuk total aset mencatatkan kenaikan sebesar 23%.

Peningkatan asset ini ditopang oleh peningkatan asset lancar sebesar 28 persen dan asset tidak lancar sebesar 19 persen.

Direktur Ulima Nitra Ulung Wijaya mengatakan, momentum kenaikan laba bersih ini agar dapat dijaga hingga akhir tahun nanti. Apalagi, menjelang akhir tahun tren kenaikan harga batu bara akan cenderung sehingga itu menjadi opportunity bagi perseroan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

“Secara omzet dan biaya kuartal II-2023 mencapai kurang lebih 50% dari full year 2022, penyumbang laba bersih bisa mencapai 81% adalah manfaat pajak tangguhan sebesar Rp5,654 miliar yang menambah pajak 30% dari laba sebelum pajak," katanya seperti dilansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, perseroan berhasil melakukan efisiensi dan penekanan terhadap yang ada salah satunya di harga minyak solar industri dengan diskon 50% di awal bulan Mei 2023.

Ulung menambahkan, saat ini perseroan tengah menjajaki kontrak baru untuk jasa pertambangan di Muara Enim, Sumatera Selatan dan Jambi. Tapi dirinya enggan menyebutkan secara detail terkait dengan nilai kontrak yang didapat. Di sisi lain, hingga akhir tahun management UNIQ memasang target penjualan sebesar Rp500 miliar

“Kontribusi penjualan paling besar berasal dari bisnis jasa pertambangan sekitar 75% dari total omzet. Dan kami manajemen optimistis bisa merealisasikan target tersebut, sesuai dengan kondisi yang bakal terjadi,” tambahnya.