Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melemah 0,22%, IHSG Ambil Jeda ke Level 6.883

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:01 WIB
Melemah 0,22%, IHSG Ambil Jeda ke Level 6.883
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Jumat (4/8/2023). IHSG sesi I ditutup turun 0,22% atau 14,98 poin ke level 6.883.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,92 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,85 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 520.214 kali. Adapun, sebanyak 247 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 239 saham lainnya stagnan.

Sebanyak lima sektor parkir di zona merah, dengan sektor kesehatan turun 0,69%, sektor teknologi turun 0,35%, sektor keuangan turun 0,34%, sektor bahan baku turun 0,17% dan sektor non siklikal turun 0,15%.

Sedangkan enam sektor lainnya berada di zona hijau, dipimpin oleh sektor properti yang naik 0,97%, sektor industri naik 0,84%, sektor energi naik 0,56%, sektor transportasi naik 0,48%, sektor siklikal naik 0,45% dan sektor infrastruktur naik 0,36%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,19% ke level 965, indeks IDX30 turun 0,22% ke level 502, indeks MNC36 turun 0,16% ke level 370, serta indeks JII turun 0,11% ke level 553.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement