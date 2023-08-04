Melemah 0,22%, IHSG Ambil Jeda ke Level 6.883

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Jumat (4/8/2023). IHSG sesi I ditutup turun 0,22% atau 14,98 poin ke level 6.883.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,92 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,85 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 520.214 kali. Adapun, sebanyak 247 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 239 saham lainnya stagnan.

Sebanyak lima sektor parkir di zona merah, dengan sektor kesehatan turun 0,69%, sektor teknologi turun 0,35%, sektor keuangan turun 0,34%, sektor bahan baku turun 0,17% dan sektor non siklikal turun 0,15%.

Sedangkan enam sektor lainnya berada di zona hijau, dipimpin oleh sektor properti yang naik 0,97%, sektor industri naik 0,84%, sektor energi naik 0,56%, sektor transportasi naik 0,48%, sektor siklikal naik 0,45% dan sektor infrastruktur naik 0,36%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,19% ke level 965, indeks IDX30 turun 0,22% ke level 502, indeks MNC36 turun 0,16% ke level 370, serta indeks JII turun 0,11% ke level 553.