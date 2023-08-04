BEI Beri Stempel E untuk Saham Indofarma (INAF), Kenapa?

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi stempel E untuk perusahaan BUMN Farmasi PT Indofarma Tbk (INAF). Saham INAF resmi masuk sebagai anggota papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI juga memberikan notasi khusus 'E' terhadap INAF sebagai penanda bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi. Kebijakan ini resmi efektif pada Jumat, (4/8/2023).

Laporan keuangan INAF pada semester I-2023 menunjukkan perseroan mengalami defisiensi modal atau ekuitas negatif. Kondisi ini terjadi saat jumlah utang/kewajiban (liabilitas) perseroan lebih besar atau melebihi asetnya.

Hingga 30 Juni 2023, jumlah liabilitas INAF mencapai Rp1,59 triliun, menanjak secara tahunan (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2022 senilai Rp1,44 triliun. Sedangkan aset INAF pada paruh pertama mencapai Rp1,55 triliun.

Artinya INAF merealisasikan defisiensi modal senilai Rp33,99 miliar, berbalik dari posisi ekuitas positif pada semester pertama tahun lalu. Performa di pos neraca ini juga memburuk jika dibandingkan posisi ekuitas pada kuartal I-2023 yang positif sebesar Rp24,55 miliar.