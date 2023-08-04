Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Kasih Peringatan ke Danareksa, Kenapa Ya?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:41 WIB
BEI Kasih Peringatan ke Danareksa, Kenapa Ya?
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan BUMN PT Danareksa (Persero) mendapat peringatan tertulis I dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai informasi, Danareksa adalah perusahaan tercatat (non-terbuka) yang mencatatkan efek bersifat utang berupa obligasi di BEI pada 9 Februari 2023.

 BACA JUGA:

Teguran hadir karena perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2023 yang merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mencatatkan efeknya di bursa.

Sesuai aturan bursa, batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2023 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik adalah pada Senin, 31 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Ketentuan C.4.a Peraturan Bursa Nomor I.A.6 tentang Sanksi menjelaskan bahwa Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama selambat-lambatnya 3 hari bursa sejak emiten tidak memenuhi kewajibannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement