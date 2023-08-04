Harga Emas Kian Meredup setelah Turun 3 Hari Berturut-turut

JAKARTA - Harga emas turun lagi di akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Hal ini memperpanjang kerugian dalam tiga hari berturut-turut karena tertekan imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar AS yang lebih kuat menyusul penurunan peringkat kredit AS oleh Fitch Ratings.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot USD6,20 atau 0,31% menjadi USD1.968,80 per ounce. Emas sempat sentuh level tertinggi di USD1.974,50 dan terendah di USD1.964,50.

Harga emas terlihat sedikit meredup pada minggu ini. Emas diperdagangkan jauh di atas posisi terendah akhir Juni di sekitar USD1.910, ketika dolar AS lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang meningkat mengancam akan mendorongnya lebih rendah lagi.

Sementara itu, keputusan Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit AS dari AAA menjadi AA+ dan rencana Departemen Keuangan untuk menerbitkan utang USD1 triliun selama kuartal ketiga memicu kecemasan yang mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi.

Menurut data FactSet, imbal hasil AS naik lagi dan mendorong suku bunga 10 dan 30 tahun lebih jauh ke level tertinggi sejak November 2022. Imbal hasil pada obligasi pemerintah 10-tahun naik 11 basis poin menjadi 4,185% dari 4,077% pada Rabu (2/8/2023). Sedangkan imbal hasil 30-tahun naik 15 basis poin menjadi 4,308%.

"Penurunan peringkat Fitch telah menghidupkan kembali reli dolar. Sebagai langkah pertama, investor menyingkirkan aset-aset terlemah dalam portofolio mereka dengan membeli obligasi pemerintah dan dolar yang lebih likuid," kata Analis Pasar FxPro, Alex Kuptsikevich, dikutip dari Antara, Jumat (4/8/2023).

Pada 2011, penurunan peringkat S&P AS memicu reli multi-tahun dalam dolar karena negara-negara lain bernasib lebih buruk, belum lagi obligasi korporasi yang lebih berisiko, hal serupa dapat terjadi kali ini.

Namun, jalan panjang harus dimulai dengan langkah pertama, karena greenback telah menurun sejak November. Jadi untuk mengonfirmasi pembalikan, ia harus naik di atas puncak lokal sebelumnya di 104,2.