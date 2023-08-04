Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Kenaikan Harga BBM Pertamax Turbo hingga Dexlite per 4 Agustus 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:23 WIB
Update Kenaikan Harga BBM Pertamax Turbo hingga Dexlite per 4 Agustus 2023
Update Harga BBM Hari Ini. (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di awal Agustus 2023. Adapun kenaikan harga berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang berlaku di seluruh Indonesia per hari ini, Jumat (4/8/2023).

Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp12.600

Sumatera Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Sumatera Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp11.900

Pertamax Turbo Rp13.700

Dexlite Rp13.200

Pertamina Dex Rp13.600

Jambi

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Bengkulu

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

Sumatera Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Bangka Belitung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Lampung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

Banten

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Jawa Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kab Kep. Seribu

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Jakarta Pusat

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Jakarta Barat

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Jakarta Selatan

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Jakarta Timur

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Jakarta Utara

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Depok

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Bogor

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kab Bogor

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Bekasi

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kab Bekasi

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Tangerang

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kota Tangerang Sel.

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

Kab Tangerang

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

