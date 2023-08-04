Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Tol Cigombong-Cibadak Habiskan Biaya Rp3,2 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:27 WIB
Proyek Tol Cigombong-Cibadak Habiskan Biaya Rp3,2 Triliun
Jokowi Resmikan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

SUKABUMI - Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Ruas Cigombong-Cibadak akhirnya diresmikan. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat.

Kepala Negara mengatakan, jalan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 kilometer sudah selesai dan siap dioperasikan. Proyek tol tersebut menghabiskan anggaran Rp3,2 triliun.

"Ruas ini menelan anggaran biaya Rp3,2 triliun," ujar Jokowi, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Jokowi berharap dengan selesainya jalan tol tersebut. Akses masyarakat semakin dipermudah terutama menuju Sukabumi.

"Kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nani kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletuh, ke Unjung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam," kata Jokowi.

Menurutnya, dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang serta memangkas waktu.

"Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement