Proyek Tol Cigombong-Cibadak Habiskan Biaya Rp3,2 Triliun

SUKABUMI - Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Ruas Cigombong-Cibadak akhirnya diresmikan. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat.

Kepala Negara mengatakan, jalan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 kilometer sudah selesai dan siap dioperasikan. Proyek tol tersebut menghabiskan anggaran Rp3,2 triliun.

"Ruas ini menelan anggaran biaya Rp3,2 triliun," ujar Jokowi, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Jokowi berharap dengan selesainya jalan tol tersebut. Akses masyarakat semakin dipermudah terutama menuju Sukabumi.

"Kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nani kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletuh, ke Unjung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam," kata Jokowi.

Menurutnya, dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang serta memangkas waktu.

"Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang," kata Jokowi.