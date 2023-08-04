Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jawa Barat Jadi Juara Investasi, Jokowi: Tol Paling Banyak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:30 WIB
Jawa Barat Jadi Juara Investasi, Jokowi: Tol Paling Banyak
Jawa Barat Menjadi Provinsi dengan Tol Terbanyak. (Foto: Okezone.com(
SUKABUMI - Presiden Jokowi menyebut bahwa tol paling banyak dibangun di Jawa Barat. Seperti Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Ruas Cigombong-Cibadak yang baru diresmikan olehnya.

Menurut Jokowi, proyek ini menunjukan ketertarikan para investor dalam membangun jalan tol di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan jalan tol saat ini paling banyak dibangun di Jawa Barat.

"Dan juga yang berkaitan dengan investasi. Karena dari survei, para investor yang ada, kenapa di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat menduduki rangking yang pertama untuk investasi, alasannya yang pertama karena jalan-jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat itu yang paling banyak dibangun," ungkapnya, Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Menurut Jokowi, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang sudah tersambung sampai Cibadak dapat mempersingkat perjalanan ke Sukabumi. Hal ini tentu sangat menghemat banyak waktu.

"Kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nani kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletuh, ke Unjung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam," kata Jokowi saat meresmikan

Menurutnya, dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang serta memangkas waktu.

