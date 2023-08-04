Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Baru Diresmikan, Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Masih Gratis

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:57 WIB
Baru Diresmikan, Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Masih Gratis
Presiden Jokowi Resmikan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

SUKABUMI- Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Ruas Cigombong-Cibadak sudah Presiden Jokowi. Adapun tarif tol belum ditetapkan sehingga masih gratis saat ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan, kemungkinan Tol Bocimi dikenakan tarif setelah 17 Agustus, karena peresmian Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak ini sebagai hadiah untuk HUT Kemerdekaan RI Ke-78 pada tahun ini.

Menurut dia, rencana Jalan Tol Bocimi akan dilanjutkan dari Sukabumi menuju Ciranjang dan baru ke Padalarang sudah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR dan Surat Keputusannya sudah ditetapkan oleh Menteri PUPR terkait dengan rencana umum tersebut.

Kehadiran Jalan Tol Bocimi yang dilanjutkan ke Padalarang ditujukan untuk memecah kepadatan di Jalan Tol Cipularang.

"Kalau kita melihat setelah Tol Jakarta-Cikampek II Selatan berfungsi seluruhnya bersama dengan Jalan Tol Layang MBZ dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang sudah beroperasi, maka kemungkinan potensi kemacetan dapat terjadi di Jalan Tol Cipularang," kata Munir.

Dengan Jalan Tol Bocimi akan terkoneksi ke Ciranjang dan Padalarang dapat membuat pengguna jalan tol lebih cepat menempuh waktu perjalanan melalui trase tol ini, sebagai alternatif menuju koridor Pansela Jabar dan Bandung.

Halaman:
1 2
