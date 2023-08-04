Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 15% di 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:37 WIB
Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 15% di 2024
Buruh minta upah naik 15% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 15%. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15%, atau setidak-tidaknya minimal 10%,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/8/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15%. Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15%. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement