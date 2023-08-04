Ke Pasar Parungkuda, Jokowi: Saya Senang Harga Ayam Turun

Presiden Jokowi tinjau pasar dengan Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meninjau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Tampak dari foto Biro Pers Sekretariat Presiden, Erick nampak ikut serta mengecek langsung ke dalam pasar bersama Jokowi. Keduanya terlihat berinteraksi dengan para pedagang di pasar.

Usai peninjauan, Erick nampak mendampingi Jokowi saat sesi tanya jawab dengan para wartawan.

Erick terlihat fokus mendengarkan ucapan dari Jokowi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan.

Jokowi menyebut kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan.

“Iya tadi saya senang untuk harga daging ayam sudah turun di harga Rp35.000 yang sebelumnya Rp40.000, sekarang sudah Rp35.000,” kata Presiden pada Jumat (4/8/2023).