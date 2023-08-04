Erick Thohir: Tol Bocimi Percepat Distribusi Logistik

JAKARTA - Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 Cigombong-Cibadak dinilai mempermudah mobilitas masyarakat dan mempercepat distribusi logistik. Tol Bocimi baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, rampungnya pembangunan proyek strategi nasional (PSN) itu merupakan wujud atas komitmen BUMN Karya membangun fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat.

"Ini adalah wujud komitmen BUMN melalui Waskita Karya membangun fasilitas untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mempercepat distribusi (logistik)," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (4/8/2023).

Setelah peresmian, Erick memastikan Ruas yang menghubungkan tiga wilayah di Jawa Barat (Jabar) sudah bisa digunakan masyarakat.

"Alhamdulillah setelah ditetapkan sejak 1977 dan mulai dikerjakan pada 2016, Tol Bocimi Seksi 2 sudah bisa digunakan," kata dia.