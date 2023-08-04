Ikut Jokowi ke Pasar, Erick Thohir: Mayoritas Harga Pangan Turun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat blusukan ke Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Nampak, Erick Thohir berada dalam satu mobil dengan Presiden Jokowi. Dari foto yang diterima MNC Portal Indonesia, Erick duduk di samping Kepala Negara di dalam sedan hitam berplat merah 'Indonesia 1'.

Blusukan petinggi negara ke Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jabar itu setelah Presiden meresmikan Rua Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak.

Erick mengatakan kunjungan Jokowi ke pasar untuk memantau pasokan dan harga pangan.

Dari tinjauan tersebut didapatkan bahwa harga pangan secara mayoritas mengalami penurunan.