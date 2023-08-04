Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Erick Thohir Sulitnya Bangun Tol Bocimi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:33 WIB
Cerita Erick Thohir Sulitnya Bangun Tol Bocimi
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 Cigombong-Cibadak baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (4/8/2023).

Pembangunan tol sepanjang 11,9 kilometer (km) itu sempat mangkrak alias tertunda cukup lama.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, awal pembangunan Ruas Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak dilaksanakan oleh swasta.

Hanya saja, dalam proses pembangunannya swasta mengalami kesulitan, sehingga mengharuskan pemerintah mengalihkan proyek ini ke ke BUMN.

 BACA JUGA:

"Kan Ciawi ke Sukabumi (Bocimi) itu memang sudah tertunda lama, dan awalnya juga swasta, cuman kesulitan. lalu BUMN diharuskan ditugaskan untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah selesai," ujar Erick saat ditemui wartawan di tempat kerjanya.

Halaman:
1 2
