HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat Lawan Dolar AS ke Rp15.170/USD, Ini Penopangnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:58 WIB
Rupiah Menguat Lawan Dolar AS ke Rp15.170/USD, Ini Penopangnya
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup menguat di level Rp15.170 pada perdagangan hari ini Jumat (4/8/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS turun karena pasar sekarang terfokus tepat pada data nonfarm payrolls yang akan dirilis hari ini, yang diharapkan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap stabil hingga Juli.

"Tanda-tanda ketahanan di pasar tenaga kerja memberi Fed lebih banyak dorongan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, mengingat bahwa bank menargetkan beberapa pendinginan dalam kondisi tenaga kerja sebagai bagian dari kampanye melawan inflasi," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Data penggajian swasta yang dirilis awal pekan ini melampaui ekspektasi, meningkatkan kekhawatiran atas pembacaan serupa dari data resmi. Sementara inflasi telah mereda secara substansial tahun ini, pasar tenaga kerja tetap relatif panas, tetap berada di bawah tekanan harga.

"Tetapi pembacaan nonfarm payroll bulan Juni telah turun secara substansial di bawah ekspektasi, mendorong harapan bahwa Fed memiliki ruang terbatas untuk terus menaikkan suku bunga," ungkapnya.

1 2
Advertisement