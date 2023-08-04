Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Anggaran Tol Bocimi Seksi III, Erick Thohir Colek Sri Mulyani

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:05 WIB
Bahas Anggaran Tol Bocimi Seksi III, Erick Thohir Colek Sri Mulyani
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

 

JAKARTA - Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat akan segera dibangun pemerintah, setelah Seksi II Cigombong-Cibadak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi tadi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, rencana pembangunan Bocimi Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat sudah dibahas bersama dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

 BACA JUGA:

"Ya tentu, tadi diskusi saya dengan Pak Menteri PUPR juga bagaimana untuk bisa terus disambungkan dari Sukabumi ke Sukabumi Barat, yaitu di daerah,, itu kan ujungnya Cibadak dan ke depan lagi," ujar Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jumat (4/8/2023).

Saat ini skema pendanaan untuk melanjutkan pembangunan Tol Bocimi Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat belum diputuskan.

 BACA JUGA:

Apakah, nanti anggaran proyek berasal dari penambahan modal alias penyerataan modal negara (PMN) atau justru disuntik oleh investor.

Terkait hal itu, Erick menyebut akan ada pembahasan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
