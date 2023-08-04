Menteri ATR: Mari Kita Berantas Mafia Tanah, Jangan Takut!

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan untuk tidak takut dengan mafia tanah yang saat ini masih berkeliaran.

"Mari kita hajar mafia tanah, oleh sebab itu jangan takut apabila ada mafia tanah, kemudian mengambil alih tanah-tanah yang bukan haknya, mari kita gebuk sama-sama," kata Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan di acara penyerahan sertifikat HPL di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 3 Agustus 2023.

Hadi meyakini para perangkat daerah Kalimantan Timur untuk terus melawan mafia tanah, karena sudah mendapatkan banyak dukungan dari instansi-instansi hukum di pemerintahan.

Sehingga, Hadi meyakini jika pafa mafia-mafia tanah sedang tiarap dan sudah tak berkutik.

"Mafia tanah mari kita banting. Saat ini, mafia tanah tiarap semua. Kenapa tiarap? Karena Jaksa, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, semua bahu-membahu untuk melarang yang namanya mafia tanah," ucapnya.

Mantan Panglima TNI itu pun semakin percaya diri setelah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut mendukung dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.