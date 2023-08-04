Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puji Teknologi LRT Jabodebek, Wamen BUMN: Semua By Program

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:01 WIB
Puji Teknologi LRT Jabodebek, Wamen BUMN: Semua <i>By</i> Program
LRT Jabodebek. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Operasional Light Rail Trainset atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek menggunakan teknologi canggih. Salah satunya, Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3.

CBTC adalah sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi canggih yang dapat mengoperasikan kereta tanpa masinis.

 BACA JUGA:

Sistem ini juga memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi.

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, keseluruhan pengoperasian LRT Jabodebek mengedepankan sistem program berbasis teknologi.

"Kemarin saya baru tes terakhir, jadi kalau teman-teman kalau naik nanti perhatiin, itu kan gak ada masinis, semua by program," ujar pria yang akrab disapa Tiko itu, dikutip Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Walau tanpa masinis, perjalanan LRT Jabodebek dikontrol oleh petugas yang disebut dengan train attendant.

Petugas ini bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan penanganan dalam kondisi darurat.

Halaman:
1 2
