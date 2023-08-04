Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Pasir Kuarsa Mau Disetop, Menteri ESDM: Masih Wacana

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:18 WIB
Ekspor Pasir Kuarsa Mau Disetop, Menteri ESDM: Masih Wacana
Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan rencana pemerintah melarang ekspor komoditas pasir silika atau pasir kuarsa masih wacana.

"(Ekspor pasir kuarsa) itu masih wacana. Tapi kita melihat ketersediaan sumber potensi kita ini, kita hitung misalnya 1 meter persegi solar pv itu memakai berapa kilo sebagai silica sampai kemudian di convert," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, Indonesia sendiri sejatinya berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 300 sampai 400 GW hingga 2060.

"Nah cukup apa enggak. Tapi yang pertama kita harus upayakan bangun dulu manufacturing facilitiesnya," imbuhnya.

